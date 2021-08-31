Российских спортсменов не выявлено среди заразившихся коронавирусом на Паралимпиаде

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) на 31 августа нет. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Тесты на коронавирус двух спортсменов на Паралимпиаде в Токио дали положительный результат за последние сутки, один из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

"В команде ПКР на сегодня положительных тестов на коронавирус нет", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.