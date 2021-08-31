Врач российской команды, находившийся на карантине на Паралимпиаде, покинул Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Врач сборной Паралимпийского комитета России (ПКР), помещенный на обсервацию на Паралимпийских играх в Токио из-за положительного теста на коронавирус, вылетел домой 31 августа, поскольку его карантин закончен, а команда, с которой он работал, завершила выступление на Играх. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Положительный результат теста у врача команды, а также одного из тренеров был зафиксирован 21 августа, их имена не разглашаются. 24 августа с тренера были сняты ограничения, основанием для этого стали вакцинация, недавно перенесенный COVID-19, результаты осмотра японского врача, серия отрицательных тестов на коронавирус за последние дни. Карантин врача, находившегося все это время в обсервации, закончился.

"Сегодня у врача команды закончился карантин, сегодня он улетел из Токио, - сообщил Рожков. - Закончилось и выступление команды, с которой он работал. Согласно антиковидным мерам, в течение 48 часов после выступления команды покидают Паралимпиаду".

Как ранее Рожков сообщил ТАСС, на 31 августа в команде ПКР положительных тестов на коронавирус не было.

Тесты на коронавирус двух спортсменов на Паралимпиаде в Токио дали положительный результат за последние сутки, один из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.