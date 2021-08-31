Кулятин рассказал, за счет чего ему удалось выиграть золото на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Антон Кулятин использовал новую тактику бега, которая помогла ему выиграть золото Паралимпиады в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 1 500 метров среди спортсменов с нарушением зрения.

"Я до последнего не верил в победу, думал, на финише будет очень острая борьба, - сказал Кулятин. - Когда ребята пошли за 500 метров, были сомнения, что хватит сил, но я тактически совершил правильные действия и удалось на финише опередить соперников. Эмоции просто невероятные. Мы с тренером настраивались на любой бег - либо быстрое начало, либо ускорение на финише, и получился второй сценарий, раз соперники с самого начала стали диктовать темп, на финише я выдал все, что было".

"После серебра на чемпионате мира 2019 года очень хотелось золота, хотелось взять реванш: когда соперник радуется победе, вскидывает руки, это очень сильно мотивирует тебя, заставляет работать в два раза больше. Я начал выстраивать новую тактику бега, потому что на финише проиграть пару сотых - это очень задевало меня и мотивировало. В 2019 году я сам тащил забег, но проиграл, оплошал на последнем круге, а тут дал волю соперникам в начале дистанции", - добавил Кулятин.

Спортсмен рассказал о подготовке к Паралимпиаде. "Я с февраля дома не бывал больше недели, дома у меня жена, ребенок, как доеду до дома, скорее обниму их, - сказал спортсмен. - Вся моя семья очень поддерживала меня. Во время пандемии нагрузки сбросили, а когда объявили, что Игры в Токио точно состоятся, уже настраивался серьезно, но до последнего не верилось, что Паралимпиада состоится".

30-летний Кулятин завоевал золотую медаль в свой день рождения. Легкоатлет является мастером спорта международного класса. Россиянин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.