Призер Паралимпиады Котуков поблагодарил Ласицкене и Нагорного за вдохновение

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Легкоатлетка Мария Ласицкене и гимнаст Никита Нагорный своими выступлениями на Олимпийских играх вдохновили российского паралимпийца Никиту Котукова, который выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину на Играх в Токио. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Спортсмен показал результат 7,34 м. Первым стал кубинец Робиэль Соль Сервантес (7,46 м), установив новый паралимпийский рекорд, серебряную медаль выиграл американец Родерик Таунсенд (7,43 м). Соревнования проходили среди спортсменов категорий T46 и Т47 (ампутация верхних конечностей).

"Это было очень тяжело, для меня эта бронза как золото, отдал все на этом секторе, все силы и эмоции. Очень сильный психологический барьер случился в третьей попытке, потому что в первых двух был заступ, но я вспомнил нашу выдающуюся спортсменку Марию Ласицкене, которая оказалась в подобной ситуации тут же, в Токио. Она смогла, собралась, сделала и выиграла. Вспомнил про нее прямо в секторе для прыжков, собрался и сделал все, как нужно, а дальше уже подхватили эти эмоции, адреналин, смог в шестой попытке вырвать бронзу", - рассказал Котуков.

Ласицкене на Олимпийских играх в Токио выиграла золотую медаль в прыжках в высоту. Котуков также отметил олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного. "Больше всего меня вдохновили Ласицкене и Никита Нагорный, они большие молодцы. Думаю, они вдохновили не только меня, а многих спортсменов из разных стран, они нереальные, спасибо им большое за это", - добавил Котуков.

"У меня похожая ситуация была в 2019 году на чемпионате мира в Дубае, шел третьим, в заключительной, шестой попытке меня опередил китаец, я спустился на четвертое место. Решил, что в этот раз я не должен допустить повторения той же ситуации, надо собраться. Был уверен, что готов вырывать золото, собрал всю волю в кулак. Очень доволен этим результатом, хотя сейчас понимаю, что мог бы прыгнуть и дальше", - заключил спортсмен.

Только за золотом

Котукову 22 года, он является мастером спорта международного класса, серебряным призером чемпионата Европы 2021 года. Легкоатлет начал заниматься спортом в Ульяновске в 2009 году.

"Какие планы дальше? Золото в Париже. Теперь я еду только за золотом", - подчеркнул спортсмен.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.