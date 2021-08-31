Чемпион Паралимпиады Свиридов: вышел "на расслабоне", пдыш - и мировой рекорд

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Паралимпиады в Токио в толкании ядра Владимир Свиридов после третьей попытки понял, что дальше будет соревноваться только с самим собой. Об это он рассказал журналистам.

В лучшей из шести попыток 31-летний Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое же достижение на 35 см. Второе место занял представитель Туниса Яссин Гениши (15,12 м), бронзовым призером стал немец Себастьян Дитц (14,81 м). Россиянин Алан Кокойты занял пятое место (14,37 м).

"Соперники сильные, стараются держать эмоции, не перегореть, но здесь я соревновался сам с собой, и, когда увидел свой первый рекорд (в третьей попытке - прим. ТАСС), понял, что здесь я буду соревноваться только со своим результатом, - сказал Свиридов. - Все получилось только благодаря моему тренеру Ольге Николаевне [Исуповой], она меня направляла, подсказывала, как делать. В последней попытке уже "на расслабоне" вышел - и пдыш, получилось еще дальше, чем думал. Не знаю, почему, наверное, от счастья".

"Смогу ли еще дальше? Все можно, преград нет, - уверен Свиридов. - Только тренировки, правильная подготовка, и все - вот и результат. Вчера мысли были - вот бы за 16 м выйти, а потом - вот бы рекорд перебить, и все, эмоций, слез уже не сдержать было, а потом я еще зарядил".

На Играх в Лондоне он был бронзовым призером в прыжках в длину. "Это было супер, надеюсь, что дома, в России, люди смотрели, хотя там всего пять часов утра. Но я хотел этой медали, я скучал по ней, и это сбылось", - сказал спортсмен.

На вопрос о планах на будущее, Свиридов был откровенен: "Не знаю, насколько хватит здоровья - я 18 лет в легкой атлетике, думайте сами. Я еще в Пекин хотел поехать - классификацию не прошел, потом в Лондон поехал, но не в своем виде выступал, и к Рио-2016 я был готов, потому что на домашних соревнованиях толкнул на метр дальше, чем лучший на Олимпиаде, и я стал бы тогда олимпийским чемпионом. Но сейчас появляются молодые, сильнее меня, значит нужно мотивироваться, двигаться дальше. И здоровье это гробит, я серьезно говорю - это работа с ядром, железом, штанга".