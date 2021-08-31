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Паралимпиада в Токио

Легкоатлет Швецов назвал серебро Паралимпиады достойным результатом

Спортсмен стал вторым в беге на дистанциии 400 м

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Евгений Швецов считает серебряную медаль Паралимпиады в Токио достойным результатом. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Во вторник Швецов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Я целенаправленно готовился к Паралимпиаде, сегодня был отлично готов, цель была - завоевать медаль, а какую - не так важно, важно было не упустить свой шанс, - сказал Швецов. - Бег дался не так легко, все-таки есть хорошие соперники, серебро я считаю достойным результатом. Я счастлив. Я показал то, на что готов сейчас, у меня уже есть три золотые медали, можно уже чуть-чуть поскромнее быть".

"К сожалению, у нас дистанций мало - 100 м и 400 м. Я выступаю на средних дистанциях, а 100 метров не подходит мне. Значит, следующую медаль буду брать в Париже. А пока отдых, хотя отдых недолгий будет. В следующем году чемпионат мира у нас, там тоже максимальные цели", - добавил спортсмен.

Швецову 33 года. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.

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