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Паралимпиада в Токио

Сборная ПКР пройдет регистрацию на рейсы "Аэрофлота" в Москву в Паралимпийской деревне

Вылеты команды запланированы на 4 и 6 сентября

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Регистрация на заключительные рейсы "Аэрофлота" в Москву и сдача багажа для российских спортсменов в Токио пройдут в Паралимпийской деревне. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"Мы договорились с "Аэрофлотом", чтобы регистрация и прием багажа для наших спортсменов на рейсы, запланированные на 4 и 6 сентября, проходили в Деревне атлетов Паралимпиады, - сообщил Рожков. - Регистрация пройдет 3 и 5 сентября".

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 22 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидерами остаются китайские спортсмены (57-36-31), на втором месте располагается сборная Великобритании (27-21-22).

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