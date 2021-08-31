В центре подготовки "Родник" считают, что Асташов выполнил задачу-максимум на Паралимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов, который завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, уже выполнил задачу-максимум, даже несмотря на то, что его еще ждет одна гонка 2 сентября. Такое мнение ТАСС высказал директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Олег Кульков.

26 августа Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вторую победу он одержал во вторник в шоссейной гонке с раздельным стартом.

"Что касается его гонок, в которых он должен был себя максимально проявить, все именно так и сошлось: гонка с раздельным стартом, гонка преследования - это был его самый большой шанс, дисциплина "шоссе" тоже должна была стать для него счастливой, - сказал Кульков. - Я не могу сказать, что Миша выполнил минимум, когда он стал двукратным паралимпийским чемпионом, никогда не выступая на такого уровня соревнованиях, так говорить неправильно. Он выполнил, безусловно, свой максимум. У него еще предстоит 2 сентября групповая гонка, и мы тоже надеемся на его определенные достижения".

По словам Кулькова, 2 сентября спортсмен может выступать спокойно, демонстрируя все свои возможности, так как он уже вошел в историю, взяв золотые медали, и на него не давит большой груз ответственности. При этом он считает, что позитивный фон от побед будет морально помогать Асташову.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, местные СМИ писали, что он стал подрабатывать, чтобы заработать на поездку на Игры в Токио. Сам спортсмен позже заявил, что таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У Асташова нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.