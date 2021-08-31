Махмадбеков и Нагучев возглавят сборную России на турнире по дзюдо во Владивостоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победитель турнира Большого шлема среди взрослых Махмадбек Махмадбеков и чемпион Европы 2020 года среди юниоров Казбек Нагучев возглавят сборную России на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в "РК-Спорт", который является оператором спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Турнир пройдет в рамках ВЭФ 3 сентября в формате матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Соревнования проходят под патронатом президента России Владимира Путина.

В составе сборной мира выступят победители и призеры чемпионата мира среди юниоров 2019 года из Турции, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии и Таджикистана.

Матчевая встреча будет проходить по правилам соревнований смешанных команд. В составе каждой команды будет трое мужчин в весовых категориях до 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг и три женщины в категориях до 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг. Победит сборная, представители которой выиграют большее число поединков. При счете 3:3 состоится перебарывание по правилам "голден скор" - победной станет любая оценка. Весовую категорию, участники которой будут бороться в дополнительном поединке, определит жребий.