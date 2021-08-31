Футболист "Эвертона" Кин перешел в "Ювентус" на правах аренды

ТАСС, 31 августа. Итальянский нападающий английского "Эвертона" Мойзе Кин перешел в итальянский футбольный клуб "Ювентус" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Арендное соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23. По окончании срока аренды "Ювентус" обязан будет выкупить игрока за €28 млн.

Кину 21 год, футболист является воспитанником "Ювентуса", за основную команду он выступал с 2016 по 2019 год. В составе туринского клуба Кин дважды выиграл чемпионат Италии и стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Сезон-2020/21 Кин провел во французском ПСЖ на правах аренды и стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции В прошлом сезоне нападающий провел 45 матчей, забил 19 голов и отдал одну голевую передачу.