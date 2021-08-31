Футболист "Динамо" Макаров рассказал о желании поиграть за европейский клуб

ТАСС, 31 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Денис Макаров хотел бы выступит за европейскую команду, но для этого необходимо больше и лучше играть. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо" в начале августа.

"Когда играл в "Рубине", у меня была цель переехать в Европу, - рассказал Макаров. - Знаю, что был интерес ко мне со стороны одного европейского клуба после молодежного Евро. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста. Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг".

"[Александр] Головин (футболист "Монако" - прим. ТАСС) и [Алексей] Миранчук (игрок итальянской "Аталанты" - прим. ТАСС) для меня примеры. Когда видел их в сборной, тренировался с ними и сравнивал с нами, была заметна очень большая разница - в какой они физической форме, когда приезжают, как обращаются с мячом, это круто. С ними на эту тему не говорил, поскольку на Евро был в сборной первый раз и вливался в команду постепенно, но достаточно было просто видеть их в работе", - добавил футболист.

Макарову 23 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 играх за "Рубин" в чемпионате страны, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.