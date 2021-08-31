Андрей Николаев завоевал золото Паралимпиады в плавании на дистанции 400 м вольным стилем

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Николаев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Он показал результат 4 минуты 25,16 секунды. Серебро завоевал итальянец Альберто Амодео (отставание - 0,77 секунды), бронза у американца Мэтью Торреса (+3,31). Спортсмены выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Николаеву 20 лет, ранее на Паралимпийских играх в Токио он завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Россиянин является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером мирового первенства. Он начал заниматься плаванием в 2008 году. С 2018 года Николаев выходит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 23 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидером остается сборная Китая (59-37-31), на втором месте располагается команда Великобритании (28-22-23).