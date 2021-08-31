Тарпищев: Донскому не хватило психологической уверенности в первом круге US Open

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянину Евгению Донскому не хватило психологической уверенности в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник Донской проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 6:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10). Даниил Медведев и Андрей Рублев в матчах первого круга одержали победы.

"Здорово играл Донской, но не хватило психологической уверенности, - сказал Тарпищев. - По игре же у него было все хорошо. Медведев и Рублев добились ожидаемых результатов".

Во вторник Аслан Карацев сыграет с Хауме Муньяром из Испании. "Сегодня играет Карацев - ему нужна уверенность, - отметил глава ФТР. - Было много сбоев. Брак в его игре идет от себя - он старается рисковать все время, но к этому надо подходить разумно, нужна правильность выбора момента".

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).