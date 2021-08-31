Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальского форварда. Контракт английского клуба с Роналду рассчитан на два года с возможностью продления еще на один при условии получения рабочей визы.

"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен теми сообщениями, что получил с момента объявления о переходе в пятницу, - сказал Роналду. - Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон".

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. Всего на счету португальца 134 матча за итальянский клуб, в которых он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи. Он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. С 2003 по 2009 год Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед", в который перешел из португальского "Спортинга", в составе команды он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всего он провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Из "Манчестер Юнайтед" португалец перешел в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он по два раза выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов и дважды - в Суперкубке УЕФА. Он принял участие в 438 матчах клуба, забив 450 мячей и отдав 132 результативные передачи.