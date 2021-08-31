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Футбол в России

В "Рубине" высказались о будущем футболиста Кварацхелии в команде

В середине июля спортивный директор клуба Олег Яровинский сообщал, что на игрока претендуют четыре европейских клуба
Хвича Кварацхелия (справа) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хвича Кварацхелия (справа)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" не получал предложений по трансферу грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

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В середине июля спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский сообщил, что на Кварацхелию претендуют четыре европейских клуба. В начале августа агент полузащитника Мамука Джугелия заявил, что 20-летний игрок с вероятностью 85-90% процентов покинет команду в текущее трансферное окно.

"Остается ли Кварацхелия? Не могу сказать. Если не будет предложений, тогда да. Остается последний день трансферного окна", - сказал Сайманов.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. За это время он принял участие в 57 матчах в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 13 голевых передач. Контракт грузинского футболиста с клубом из столицы Татарстана рассчитан до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

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