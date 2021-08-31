Путин: велогонщик Асташов показал несгибаемый характер на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил велогонщика Михаила Асташова с победой в шоссейной гонке с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы вновь проявили отличные спортивные качества - несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряженной борьбе обошли опытных соперников, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в паралимпийском велоспорте", - говорится в поздравлении президента.

Путин подчеркнул, что победами Асташова гордится вся страна, и пожелал спортсмену новых успехов.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, местные СМИ писали, что он стал подрабатывать, чтобы заработать на поездку на Игры в Токио. Сам спортсмен позже заявил, что таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У Асташова нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.

Российский велогонщик выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями. На Паралимпийских играх в Токио он преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды.