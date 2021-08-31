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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил легкоатлета Свиридова с победой на Паралимпиаде

Российский толкатель ядра установил мировой рекорд

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил победителя летних Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Владимира Свиридова. Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

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"В соревнованиях по толканию ядра вы продемонстрировали настоящий спортивный характер и волю к победе, установили мировой рекорд и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал спортсмену новых успехов и всего наилучшего.

Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Свиридову 31 год, он является бронзовым призером Паралимпийских игр 2012 года в прыжках в длину, а также чемпионом мира и Европы в толкании ядра.

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