Путин поздравил легкоатлета Свиридова с победой на Паралимпиаде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил победителя летних Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Владимира Свиридова. Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

"В соревнованиях по толканию ядра вы продемонстрировали настоящий спортивный характер и волю к победе, установили мировой рекорд и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал спортсмену новых успехов и всего наилучшего.

Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Свиридову 31 год, он является бронзовым призером Паралимпийских игр 2012 года в прыжках в длину, а также чемпионом мира и Европы в толкании ядра.