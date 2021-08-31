Матыцин: легкоатлет Свиридов одержал блестящую победу на Паралимпиаде в Токио

В лучшей из шести попыток 31-летний Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое же достижение на 35 см.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Владимир Свиридов одержал блестящую победу на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Чемпион мира и Европы Владимир Свиридов одержал блестящую победу, показав невероятно стабильное выступление, - сказал Матыцин. - В последней попытке он толкнул ядро на 16,67 м и установил новый мировой рекорд, причем прежний также принадлежал Владимиру. Это его вторая паралимпийская награда в карьере, на Играх в Лондоне наш легкоатлет стал бронзовым призером в прыжках в длину".

Матыцин также поздравил с завоеванием наград Антона Кулятина (золото в беге на 1 500 м), Евгения Швецова (серебро в беге на 400 м), Федора Рудакова (бронза в беге на 1 500 м) и Никиту Котукова (бронза в прыжках в длину). "Антон Кулятин выиграл золото Паралимпиады в свой день рождения, он сделал себе лучший подарок - завоевал первую в карьере медаль Игр, - сказал министр спорта. - Российский бегун выбрал правильную тактику на финальный забег, держался в группе лидеров и обошел всех соперников на финишной прямой. Евгений Швецов, трехкратный паралимпийский чемпион Лондона и четырехкратный чемпион мира, очень достойно провел финал на 400 м, показал высокий результат, свой лучший в сезоне, и завоевал серебро".

"Федор Рудаков, чемпион Европы, установил сегодня свой личный рекорд и завоевал бронзовую медаль Игр в Токио, первую паралимпийскую награду в карьере, - продолжил Матыцин. - Никита Котуков продемонстрировал большое мастерство. Он в последней попытке обеспечил себе бронзу и показал свой лучший результат в карьере. Поздравляю с успешным выступлением наших легкоатлетов, тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России".

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидерами остаются китайские спортсмены (59-37-31), на втором месте располагается сборная Великобритании (29-23-26). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.