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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация согласовала с Минспортом проведение этапов Кубка мира по санному спорту в Сочи

В Федерации санного спорта России отметили, что Сочи на очень высоком уровне провел в 2020 году чемпионат мира

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) заручилась поддержкой министерства спорта в вопросе проведения двух этапов Кубка мира по санному спорту сезона-2021/22 в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССР.

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Во вторник стало известно, что Сочи примет второй и третий этапы Кубка мира вместо Канады и США. Второй этап должен был пройти в канадском Уистлере, третий - в американском Лейк-Плэсиде. Изменения в календаре связаны с пандемией коронавируса и правилами въезда в страны Северной Америки.

"Федерация санного спорта России получила право провести в этом сезоне два этапа Кубка мира по санному спорту, которые пройдут в Сочи с 26 по 28 ноября и с 3 по 5 декабря, - сказали в пресс-службе. - Решение о проведении двух этапов накануне пекинской Олимпиады было принято после успешных переговоров, которые провела с руководством международной федерации президент ФССР Наталия Сергеевна Гарт. Россия на очень высоком уровне провела в 2020 году чемпионат мира по санному спорту, и этот факт, несомненно, сыграл большую роль в том, что международные соревнования вновь вернутся в Сочи. Мы уже заручились поддержкой Министерства спорта РФ".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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