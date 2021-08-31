Матыцин: велогонщик Асташов проявил большую волю к победе на Паралимпиаде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов проявил большую волю к победе на Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ранее российский спортсмен завоевал золотую медаль на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.

"Поздравляю Михаила Асташова с золотом Игр в Токио, это его вторая победа на Паралимпиаде, - сказал Матыцин. - Наш спортсмен показал сегодня максимальную концентрацию, проявил большую волю к победе. Он лидировал на протяжении всей гонки и уверенно обошел всех соперников на финише. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с победой нашего спортсмена, желаю российским велогонщикам удачи на Играх в Токио".

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, местные СМИ писали, что он стал подрабатывать, чтобы заработать на поездку на Игры в Токио. Сам спортсмен позже заявил, что таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У Асташова нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.