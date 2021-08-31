Пловчиха Наталия Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Наталия Буткова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м брассом.

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

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Буткова преодолела дистанцию за 1 минуту 00,54 секунды. Первое место заняла испанка Марта Фернандес Инфанте (58,21), третьей финишировала мексиканка Нели Миранда Эррера (1.01,60).

Спортсменки соревновались в категории SB3, к ней относятся лица, имеющие серьезные нарушения всех конечностей, а также церебральный паралич и ампутации.

Буткова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде в Токио, ранее она стала бронзовым призером на дистанции 150 м комплексным плаванием. 30-летняя россиянка является мастером спорта России международного класса. Буткова - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2020 года, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер европейских первенств.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, спортсмены команды завоевали 24 золотые, 14 серебряных и 33 бронзовые награды. На первом месте идет команда Китая (59-37-31), второе место занимают британцы (29-23-26).