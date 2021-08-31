Восьмилетняя школьница из Якутска стала победительницей первенства мира по шашкам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восьмилетняя школьница из Якутии Амелия Бурцева стала победительницей первенства мира по шашкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Турнир проходил с 20 по 30 августа в Каппадокии (Турция).

"Ученица Якутской городской классической гимназии, чемпионка России по русским и международным шашкам Амелия Бурцева уверенно одержала победу во всех трех программах в возрастной категории до 9 лет", - говорится в сообщении.

В этом году юная спортсменка пойдет во второй класс. Бабушка чемпионки Светлана Афанасьева, слова которой приводит пресс-служба, добавила, что девочка занимается шашками с пяти лет во Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой в Якутии.

Первенство мира проводится под эгидой Международной федерации шашек. Победители определяются по сумме очков, набранных на всех этапах.