Афганский легкоатлет Хоссейн Расули выступил на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Легкоатлет Хоссейн Расули во вторник выступил на Паралимпиаде в Токио после того, как его смогли вывезти из Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

26-летний Расули, который прибыл в Токио три дня назад, должен был участвовать в забеге на 100 метров. Однако эти соревнования прошли раньше. В итоге паралимпиец принял участие в прыжках в длину. Он занял последнее, 13-е место с результатом 4,46 м. Расули потерял часть левой руки после подрыва на мине, заложенной талибами.

Согласно решению Международного паралимпийского комитета (МПК) в целях безопасности спортсмен не общался со СМИ после своего выступления.

В четверг, как ожидается, в Токио выступит афганская тхэквондистка Закия Худадади. Она станет первой женщиной из своей страны, кто принимает участие в Паралимпийских играх.

Эвакуация паралимпийцев из Афганистана была организована при поддержке МПК, Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, включая Великобританию, Австралию и Францию. Спортсмены были вывезены в Париж через Дубай, затем из столицы Франции они отправились в Японию. Прибыв в страну, атлеты прошли въездные процедуры в отдельной части аэропорта, закрытой для посторонних.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.