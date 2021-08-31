Пловец Николаев рассказал, что для него итоговое время было важнее награды на Паралимпиаде

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российскому пловцу Андрею Николаеву на Паралимпиаде в Токио важнее было показать хорошее время, чем выиграть награду. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Николаев завоевал золотую медаль в плавании на 400 метров вольным стилем. Он показал результат 4 минуты 25,16 секунды.

"После финиша я понял, что выиграл, но не сразу увидел свой результат, - сказал Николаев. - Для меня намного важнее было время, потому что награда - это очень хорошо, но время важнее. Я борюсь сам с собой, со своим временем, может быть, я в душе пока еще просто не осознал, что первый. На последних 50 метрах увидел, что откуда-то появился итальянец, я не знаю, откуда взял силы, но вырвал у него эту победу".

"Я очень доволен своим временем, не ожидал такого результата, - продолжил спортсмен. - Я был готов к более худшему, но оно меня сильно порадовало. Со своего рекорда я скинул пять секунд, это моя коронная дистанция, и я рад победе. Особенно после немного обидного второго место на "сотне" кролем, но я все уже проанализировал и понял, что сам допустил ошибки".

Ранее на Паралимпийских играх в Токио Николаев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. "Решил отыграться и у меня получилось, - отметил Николаев. - Золото и серебро на первой Паралимпиаде очень сильно превосходят мои ожидания, и теперь буду пахать еще больше. Я надеюсь, что Игры в Париже и Лос-Анджелесе будут для меня не последними".

Николаеву 20 лет, он является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером мирового первенства. Он начал заниматься плаванием в 2008 году. С 2018 года Николаев выходит в состав паралимпийской сборной.