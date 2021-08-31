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КХЛ

Первые домашние матчи московского "Динамо" в сезоне КХЛ смогут посетить до 3 тыс. человек

Команда начнет чемпионат 3 сентября игрой против минского "Динамо"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первые домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в новом сезоне смогут посетить до 3 тыс. зрителей. Об этом сообщил генеральный директор клуба Михаил Тюркин, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, руководители московских клубов приняли все возможные шаги для увеличения числа зрителей, допущенных на арену, - сказал Тюркин. - Мы добились, чтобы на первые матчи сезона было допущено 3 000 зрителей. При этом продолжают действовать определенные ограничения по допуску на спортивные мероприятия".

Первый домашний матч регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" проведет 3 сентября против одноименной команды из Минска, начало - 19:30 мск.

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