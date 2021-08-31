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Футбол в России

Соломатин: ЦСКА за трансфер футболиста Влашича получил те деньги, которые хотел

По информации журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сумма трансфера составила €30 млн

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА получил от английского футбольного клуба "Вест Хэм" за переход полузащитника Николы Влашича те деньги, которые хотел. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник армейского клуба Андрей Соломатин.

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Во вторник "Вест Хэм" объявил о подписании пятилетнего контракта с Влашичем. По информации журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сумма трансфера составила €30 млн.

"Этот переход давно уже назревал, - сказал Соломатин. - Никола сообщил, что хочет сменить обстановку. Клуб, насколько я понимаю, получил те деньги, которые за него хотел. Я думаю, что время настало, и клубу, и Влашичу нужно двигаться дальше, это обоюдовыгодное сотрудничество".

"Если игрок заявляет, что хочет покинуть команду, это значит, что с ним надо расставаться. Один момент из его карьеры в ЦСКА сложно выделить. Запомнится как один из лидеров, который вел команду, брал игру на себя, обыгрывал и забивал", - добавил Соломатин.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев хорват провел 108 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 21 голевую передачу. Ранее полузащитник выступал за хорватский "Хайдук" и "Эвертон". За национальную команду он провел 26 матчей и забил шесть голов.

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