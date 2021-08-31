Соломатин: ЦСКА за трансфер футболиста Влашича получил те деньги, которые хотел

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА получил от английского футбольного клуба "Вест Хэм" за переход полузащитника Николы Влашича те деньги, которые хотел. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник армейского клуба Андрей Соломатин.

Во вторник "Вест Хэм" объявил о подписании пятилетнего контракта с Влашичем. По информации журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сумма трансфера составила €30 млн.

"Этот переход давно уже назревал, - сказал Соломатин. - Никола сообщил, что хочет сменить обстановку. Клуб, насколько я понимаю, получил те деньги, которые за него хотел. Я думаю, что время настало, и клубу, и Влашичу нужно двигаться дальше, это обоюдовыгодное сотрудничество".

"Если игрок заявляет, что хочет покинуть команду, это значит, что с ним надо расставаться. Один момент из его карьеры в ЦСКА сложно выделить. Запомнится как один из лидеров, который вел команду, брал игру на себя, обыгрывал и забивал", - добавил Соломатин.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев хорват провел 108 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 21 голевую передачу. Ранее полузащитник выступал за хорватский "Хайдук" и "Эвертон". За национальную команду он провел 26 матчей и забил шесть голов.