Фигуристка Талалайкина не уведомляла тренеров о выступлении за сборную Италию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за команду Италии. Об этом сообщил источник ТАСС.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в сторис в Instagram, что Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

"Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за Италию", - сказал собеседник агентства.

Талалайкиной 19 лет, она является бронзовым призером Кубка России 2020 года.