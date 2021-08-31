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Фигурное катание

Фигуристка Талалайкина не уведомляла тренеров о выступлении за сборную Италию

Об этом сообщил источник ТАСС
Мария Талалайкина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Талалайкина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за команду Италии. Об этом сообщил источник ТАСС.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в сторис в Instagram, что Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

"Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за Италию", - сказал собеседник агентства.

Талалайкиной 19 лет, она является бронзовым призером Кубка России 2020 года.

Теги
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