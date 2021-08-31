Гончарова стала серебряным призером Паралимпиады в прыжках в длину

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлета Маргарита Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по прыжкам в длину.

Россиянин Свиридов с мировым рекордом стал победителем Паралимпиады в толкании ядра

В лучшей из шести попыток Гончарова показала результат 5,29 метра. Золото с мировым рекордом завоевала представительница Венгрии Луца Эклер (5,63 м), бронза у британки Оливии Брин (4,91 м). Россиянка Александра Неделько стала четвертой (4,37 м). Легкоатлетки выступали в категории T38 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Гончаровой 30 лет, в ее активе уже имеются три золотые, серебряная и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Она является многократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. С 2006 года Гончарова входит в состав паралимпийской сборной России. В свободное время легкоатлетка увлекается рисованием.

Неделько 25 лет, она является многократной чемпионкой России. В свободное время спортсменка увлекается фотографией, рисованием и гончарным делом.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, спортсмены команды завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовые награды. На первом месте идет команда Китая (59-37-32), второе место занимают британцы (29-23-28).