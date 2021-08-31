Пловчиха Буткова считает, что серебро ей досталось легче бронзы на Паралимпийских играх

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Серебро Паралимпийских игр в Токио в плавании досталось Наталии Бутковой легче бронзовой награды. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Во вторник Буткова завоевала серебро в плавании на дистанции 50 м брассом. Ранее на Паралимпиаде она стала бронзовым призером на дистанции 150 м комплексным плаванием.

"Я довольна тем, как сумела сегодня провести финальный заплыв, - сказала Буткова. - Потому что я хорошо "разложилась" по дистанции и завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр. Если сравнивать ее с моей первой выигранной наградой в Токио, то бронзовая медаль все же досталась мне тяжелее".

Бутковой 30 лет, она является мастером спорта России международного класса. Спортсменка становилась бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, чемпионкой Европы 2020 года, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером европейских первенств.