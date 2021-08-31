Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента МОК Жака Рогге

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в связи с кончиной бывшего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге направил организации личные соболезнования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Рогге скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.
"Выражаю глубокую скорбь в связи со скоропостижной кончиной бывшего руководителя МОК Жака Рогге", - заявил Си Цзиньпин в телеграмме. Китайский лидер добавил, что передает искренние соболезнования родственникам покойного.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Рогге был выдающимся руководителем глобального спортивного движения и другом китайского народа.