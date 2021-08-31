Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента МОК Жака Рогге

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в связи с кончиной бывшего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге направил организации личные соболезнования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

При нем победил Сочи.

При нем победил Сочи. Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

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Рогге скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.

"Выражаю глубокую скорбь в связи со скоропостижной кончиной бывшего руководителя МОК Жака Рогге", - заявил Си Цзиньпин в телеграмме. Китайский лидер добавил, что передает искренние соболезнования родственникам покойного.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Рогге был выдающимся руководителем глобального спортивного движения и другом китайского народа.