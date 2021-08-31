Арбитр Мешков назначен видеоассистентом на матч отбора чемпионата мира Исландия - Румыния

ТАСС, 31 августа. Российские арбитры Виталий Мешков и Сергей Иванов назначены на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Исландии и Румынии в качестве видеоассистентов рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным рефери назначен белорус Алексей Кульбаков, его помощниками будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Для Мешкова и Иванова это не первые матчи сборных, ранее они работали на играх Лиги наций в качестве главных рефери. Мешков обслуживал матч между сборными Исландии и Бельгии (1:2) в 2020 году, а Иванов судил игру между командами Азербайджана и Черногории (0:0, 2020).

Сборные Исландии и Румынии выступают в группе J. После трех туров румыны с 3 очками в активе занимают четвертое место, исландцы - пятое (3 очка). Лидером группы является сборная Армении (9).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.