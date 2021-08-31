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КХЛ

В "Салавате Юлаеве" заявили, что у клуба есть финансовые гарантии на несколько сезонов

Первый матч нового сезона КХЛ уфимский клуб проведет 3 сентября в гостях против "Барыса" из Нур-Султана

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не имеет долгов и обеспечен финансированием со стороны Фонда социальных целевых программ на несколько сезонов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

"То, что нужно для обеспечения клуба, для его функционирования, у нас есть, - сказал Баширов. - Никаких долгов у нас нет. Обязательства Фонд социальных целевых программ перед нами выполняет, проблем мы не видим. Никаких угроз финансовому состоянию мы не видим, на несколько сезонов вперед".

Первый матч нового сезона КХЛ "Салават Юлаев" проведет 3 сентября в гостях против "Барыса".

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