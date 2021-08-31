Пловчиха Шабалина заявила, что третья золотая медаль Паралимпиады ей приятна вдвойне

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина вдвойне обрадовалась золотой медали Паралимпийских игр в Токио на двухсотметровке комплексным плаванием, так как эта дистанция является основной для спортсменки. Об этом она сообщила журналистам.

Шабалина преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла британка Бетани Фёрт (2.23,19), третьей стала ее соотечественница Луиза Фиддс (2.29,21). Спортсменки соревновались в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

"Эмоции у меня сейчас просто зашкаливают, - сказала Шабалина. - Счастье, радость, гордость, слезы - все вместе. Для меня это была основная дистанция, и победа на ней вдвойне приятна. После выигрыша третьего золота энергия только прибавляется".

"Сразу ли осознала победу? Когда я финишировала, то не видела соперницу, она отстала на полкорпуса. До начала Паралимпийских игр я даже не думала, что могу в Токио выиграть три золотые медали", - добавила спортсменка.

Шабалина также рассказала о своем хобби. "Когда я рисую, то расслабляюсь, - отметила она. - Разные картинки рисую - и природу, и животных, и цветы. Все, что придет в голову".

Шабалиной 26 лет, она завоевала третью золотую медаль на Играх в Токио, ранее она победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Плаванием начала заниматься в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании.