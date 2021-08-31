Легкоатлетка Гончарова намерена провести работу над ошибками перед Паралимпиадой в Париже

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова довольна серебряной медалью Паралимпийских игр, но намерена провести работу над ошибками и выступить лучше на следующих Играх в Париже. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по прыжкам в длину, в лучшей из шести попыток она показала результат 5,29 метра. Золото с мировым рекордом завоевала представительница Венгрии Луца Эклер (5,63 м), бронза у британки Оливии Брин (4,91 м). Россиянка Александра Неделько стала четвертой (4,37 м). Легкоатлетки выступали в категории T38 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Серебром я очень довольна, но результатом - не очень, знаю, что могу намного больше, могу прыгнуть дальше. Но что-то сегодня не получилось, будем готовиться к следующему старту. Венгерку с двумя мировыми рекордами обогнать очень тяжело, но будем стараться. В следующем году чемпионат мира, потом снова Паралимпиада, есть время для работы над ошибками, будем догонять, - сказала Гончарова. - В Париж обязательно поеду".

Во время финала соревнований в Токио начался сильный дождь. Но, по словам Гончаровой, он не помешал легкоатлеткам выступить. "Погода отличная, не так душно. Обычно в такой духоте просто нереально собраться, но сегодня, наоборот, все получилось комфортно",- пояснила Гончарова.

Гончаровой 30 лет, в ее активе три золотые, серебряная и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Она является многократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. С 2006 года Гончарова входит в состав паралимпийской сборной России. В свободное время легкоатлетка увлекается рисованием.