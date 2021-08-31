Российского боксера Дениса Бойцова доставили из немецкой клиники в Россию

ТАСС, 31 августа. Российского боксера Дениса Бойцова, который получал медицинскую помощь в немецкой клинике после инцидента в берлинском метро, перевезли из Германии в Россию. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале сенатор от Орловской области Владимир Круглый.

Бойцов 3 мая 2015 года был найден в тоннеле метро в Берлине. Он был госпитализирован и перенес три операции. В связи с тяжелым отеком мозга врачи ввели спортсмена в состояние искусственной комы, в котором он находился около семи недель. Позднее боксера вывели из комы и перевели в реабилитационную клинику.

"Сегодня орловский спортсмен Денис Бойцов вернулся домой. Процесс организации транспортировки был очень непростым, и я рад, что Денис теперь с родными. В конце 2020 года ко мне обратилась Галина Бойцова с просьбой о содействии в транспортировке ее сына в Россию", - написал Круглый.

Как отметил сенатор, Бойцов больше трех лет находился в немецком реабилитационном центре, в его состоянии отмечалась положительная динамика. Однако из-за пандемии родные спортсмена лишились возможности общения с ним. Транспортировку Бойцова провели при поддержке Минздрава России.

"Благодаря орловскому хоспис-центру дома у Дениса появилась специальная кровать и необходимые медикаменты. Также за пациентом закреплена выездная паллиативная бригада", - добавил Круглый.