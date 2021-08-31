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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что не проводили переговоров с Черчесовым

Главным тренером московского клуба является португалец Руй Витория, возглавивший команду в июле нынешнего года

ТАСС, 31 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" не обсуждал со Станиславом Черчесовым возможность совместного сотрудничества. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Во вторник портал Sport24 сообщил, что представители "Спартака" встречались с Черчесовым. Главным тренером московского клуба является португалец Руй Витория, возглавивший команду в июле нынешнего года.

"Фейк-ньюс. "Спартак" не проводил переговоров с Черчесовым", - сказал Зеленов.

Черчесову 57 лет, в июле специалист покинул пост главного тренера сборной России, с которой дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Он возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год, а также работал в австрийских "Куфштайне", "Ваккер-Тироле", сочинской "Жемчужине", грозненском "Тереке" (ныне - "Ахмат"), пермском "Амкаре", московском "Динамо" и польской "Легии".

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичВитория, Руй
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