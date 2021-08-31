Футболист "Динамо" Макаров прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отмена лимита на легионеров в российском футболе повлечет за собой рост конкуренции внутри команд, но при этом тренеры в клубах будут пренебрегать россиянами и ставить в стартовый состав иностранца при прочих равных условиях. Такое мнение высказал полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

Российский футбольный союз предложил Российской премьер-лиге отказаться от лимита на легионеров. Предварительно большинство клубов высказались против снятия ограничений на количество иностранцев.

"С одной стороны, отмена лимита повлечет за собой рост конкуренции, а за счет нее всегда растешь. С другой - если в команде есть россиянин и легионер одинакового уровня, то играть будет иностранец. А на мой взгляд, легионер, чтобы здесь играть, должен быть сильнее местных на голову, но лично я к борьбе за место в составе готов", - сказал Макаров.

Также футболист отметил, что проблема лимита не является первостепенной. По его мнению, нужно развивать детский футбол и не запрещать юным игрокам импровизировать на поле. "Мне кажется, лучше и важнее правильно обучать детей и развивать наш детский футбол. Не запрещать им обводить или что-то другое, а поощрять риск и нестандартные действия. Наоборот, запретить в детском футболе слова "так нельзя" и "сядь за это на скамейку", - добавил он.

Макарову 23 года, в начале августа перешел в "Динамо" из "Рубина", в прошлом сезоне принял участие в 28 играх в Тинькофф - Российской премьер-лиге, забив семь мячей и отдав одну голевую передачу.