"Салават Юлаев" предложит Хартикайнену новый контракт

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Руководство клуба "Салават Юлаев", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), постарается сохранить нападающего Тему Хартикайнена, контракт которого истекает по окончании сезона-2021/22. По остальным легионерам решение будет принято по итогам сезона, сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции во вторник.

Финский нападающий Хартикайнен выступает за "Салават Юлаев" с 2013 года, за это время он провел 519 матчей, забросил 173 шайбы и сделал 221 результативную передачу.

"Мы сделаем все, чтобы он остался в команды, это ключевой игрок нашей команды, который является действительно иконой и с каждым годом улучшает свою игру. Надеемся, что переговорный процесс с ним пройдет как обычно, без проблем", - сообщил Баширов.

Также в конце сезона завершаются контракты у нападающего Маркуса Гранлунда, вратаря Юхи Метсолы, защитника Филипа Ларсена. Решение по ним будет приниматься по результатам текущего сезона, отметил генеральный директор. "Мы, конечно, будем смотреть на результаты по завершении сезона и в течение него, будем вести переговоры с представителями игроков. Наша основная цель - сохранить играющую команду, у которой есть болельщики. Освобождение платежной ведомости, конечно же, будет, но без ущерба для качества игры команды", - добавил Баширов.