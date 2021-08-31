Российские баскетболисты сыграют с командой Италии в отборе к Кубку мира 2023 года

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командами Италии, Исландии и Нидерландов в отборочном турнире Кубка мира 2023 года. Жеребьевка прошла во вторник в швейцарском Ньоне.

Квалификация пройдет в шесть этапов с ноября 2021 года по февраль 2023-го. В ней примут участие 80 национальных команд, которые разыграют 32 путевки на Кубок мира.

В европейской квалификации примут участие 32 сборные, которые разыграют 12 путевок. Команды поделены на восемь групп по четыре участника, сборные проведут по шесть матчей в два круга. По итогам первого этапа 24 сборные образуют новые группы, в которых проведут еще по три игры. По результатам второго этапа две лучшие команды из каждой шестерки получат путевки на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.