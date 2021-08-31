Чуркин завоевал серебро Паралимпиады в толкании ядра

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Россиянин Свиридов с мировым рекордом стал победителем Паралимпиады в толкании ядра

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Чуркин показал результат 11,31 метра. Золото с мировым рекордом завоевал китаец Лю Ли (12,97), бронзовым призером стал Мухаммед Аль-Машайхи из Омана (10,84). Спортсмены выступали в категории F32 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Чуркину 23 года, он является чемпионом Европы, а также многократным победителем чемпионатов России. С 2018 года Чуркин входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первом месте идет команда Китая (60-38-32), второе место занимают британцы (29-23-28). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.