Хабиров поставил перед "Салаватом Юлаевым" задачу выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу перед хоккейным клубом "Салават Юлаев", выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), завоевать в этом сезоне Кубок Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции во вторник.

"Руководитель региона поставил задачу - Кубок Гагарина, ни шагу назад. И на первом собрании с командой мы такую цель поставили, ни финал конференции, ни бронза - мы там везде уже были. Болельщики заждались", - сообщил Баширов.

По его словам, в это межсезонье проведена хорошая селекционная работа по точечному усилению команды, которая получила четыре атакующих, думающих звена, играющих в комбинационный хоккей.

Главный тренер "Салавата Юлаева" Томи Лямся считает, что клуб получил сбалансированный состав, способный выдать хороший результат. "Я очень доволен тем составом, который есть, прошлый сезон мы анализировали и решали, какие игроки нам нужны. Я доволен составом, который сбалансирован, у нас есть выбор из молодых и опытных игроков", - рассказал тренер.

Первый матч нового сезона КХЛ "Салават Юлаев" проведет 3 сентября в гостях против "Барыса". В прошлом сезоне команда в четвертьфинальной серии проиграла казанскому "Ак Барсу" (0-4).