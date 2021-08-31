Федерация фигурного катания не соглашалась на переход Талалайкиной в сборную Италии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России не давала согласия на то, чтобы фигуристка Мария Талалайкина выступала за сборную Италии. Об этом ТАСС сообщил гендиректор федерации Александр Коган.

Ранее фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в Instagram, что Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Источник сообщил ТАСС, что Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за команду Италии.

"Федерация не давала согласия на переход Талалайкиной в сборную Италии", - сказал Коган.

19-летняя Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года.