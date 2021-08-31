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Фигурное катание

Федерация фигурного катания разрешила Губановой выступать за сборную Грузии в прошлом году

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Коган сообщил, что российская сторона не согласилась на переход в сборную Италии Марии Талалайкиной

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России согласилась с тем, чтобы Анастасия Губанова выступала за сборную Грузии, еще год назад. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.

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Ранее о переходе фигуристки сообщила грузинская федерация.

"Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход", - сказал Коган.

18-летняя Губанова является победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.

Ранее Коган сообщил, что федерация не согласилась на переход в сборную Италии Марии Талалайкиной.

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