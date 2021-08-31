Федерация фигурного катания разрешила Губановой выступать за сборную Грузии в прошлом году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России согласилась с тем, чтобы Анастасия Губанова выступала за сборную Грузии, еще год назад. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.
Ранее о переходе фигуристки сообщила грузинская федерация.
"Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход", - сказал Коган.
18-летняя Губанова является победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.
Ранее Коган сообщил, что федерация не согласилась на переход в сборную Италии Марии Талалайкиной.