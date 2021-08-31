Футболист Макаров рассказал о шутках Слуцкого во время совместной работы в "Рубине"

ТАСС, 31 августа. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий умело использует метод кнута и пряника, что в результате приводит к развитию молодых игроков. Об этом рассказал полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо" в начале августа. Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года.

"Слуцкий всегда шутит, у него нет такого дня, чтобы он работал молча. Правда, не все его шутки бывают удачными, потому что попросту их не понимаешь, но никто не обижается, и знаете почему? Потому что ты можешь тоже над ним подшутить - и он не обидится. Так делали Олег Шатов, Джордже Деспотович, даже кое-кто из молодых, например Солтмурад Бакаев, и сам Слуцкий смеялся вместе со всеми, потому что он вообще без комплексов, но Слуцкий может и наорать, как это было в гостевом матче с "Сочи" в 2020 году, ведя в счете 2:1, мы пропустили два мяча в последние десять минут, после этого в раздевалке летели бутылки и бранные слова, но это было по делу", - сказал Макаров.

"Молодые игроки у Слуцкого развиваются за счет и тренировочного процесса, и постоянного общения. Он от тебя, с одной стороны, все время чего-то требует, с другой - доверяет и дает раскрываться. Нет такого, что он тебе что-то запрещает, он не боится, что ты будешь ошибаться! Тебе внушают - ты можешь и должен сделать эту игру, ты выходишь и делаешь", - добавил он.

Макарову 23 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 играх за "Рубин" в чемпионате страны, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Слуцкому 50 лет, за свою тренерскую карьеру он работал в российских клубах "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА, английском "Халл Сити", нидерландском "Витессе". Является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. С августа 2015 года по июнь 2016-го тренировал сборную России.