Российские спортсмены завоевали 13 наград в седьмой день Паралимпиады

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые награды в седьмой соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

Российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая (62-38-32), вторыми идут спортсмены из Великобритании (29-23-28).

В составе российской команды во вторник обладателями золотых наград стали пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников, победившие в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем, Андрей Николаев (400 м вольным стилем), Валерия Шабалина (200 м комплексным плаванием), легкоатлеты Владимир Свиридов (толкание ядра), Антон Кулятин (бег на 1 500 м) и велогонщик Михаил Асташов (шоссейная гонка с раздельным стартом).

Серебряные медали на счету легкоатлетов Маргариты Гончаровой (прыжки в длину), Евгения Швецова (бег на 400 м) и Алексея Чуркина (толкание ядра), пловчих Дарьи Пикаловой (100 м вольным стилем) и Наталии Бутковой (50 м брассом).

Бронзовые награды завоевали легкоатлеты Никита Котуков (прыжки в длину) и Федор Рудаков (бег на 1 500 м).

В среду будет разыграно 45 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.