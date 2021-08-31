Российские спортсмены завоевали 13 наград в седьмой день Паралимпиады

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые награды в седьмой соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
Российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая (62-38-32), вторыми идут спортсмены из Великобритании (29-23-28).
В составе российской команды во вторник обладателями золотых наград стали пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников, победившие в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем, Андрей Николаев (400 м вольным стилем), Валерия Шабалина (200 м комплексным плаванием), легкоатлеты Владимир Свиридов (толкание ядра), Антон Кулятин (бег на 1 500 м) и велогонщик Михаил Асташов (шоссейная гонка с раздельным стартом).
Серебряные медали на счету легкоатлетов Маргариты Гончаровой (прыжки в длину), Евгения Швецова (бег на 400 м) и Алексея Чуркина (толкание ядра), пловчих Дарьи Пикаловой (100 м вольным стилем) и Наталии Бутковой (50 м брассом).
Бронзовые награды завоевали легкоатлеты Никита Котуков (прыжки в длину) и Федор Рудаков (бег на 1 500 м).
В среду будет разыграно 45 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|62
|38
|32
|132
|2
|Великобритания
|29
|23
|28
|80
|3
|Россия
|25
|16
|33
|74
|4
|США
|24
|24
|15
|63
|5
|Украина
|15
|33
|19
|67
|6
|Бразилия
|14
|11
|17
|42
|7
|Нидерланды
|14
|9
|9
|32
|8
|Австралия
|13
|21
|20
|54
|9
|Италия
|11
|18
|14
|43
|10
|Азербайджан
|10
|1
|4
|15