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КХЛ

Домашние матчи хоккейного клуба "Спартак" смогут посещать до 3 тыс. зрителей

Первую встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своей площадке красно-белые проведут 2 сентября против владивостокского "Адмирала"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" на арене "Мегаспорт" смогут посещать до 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В ответ на запрос "Спартака" Роспотребнадзор уведомил клуб о том, что на каждую домашнюю игру нашей команды в рамках КХЛ на арене "Мегаспорт" будут допущены до 3 тыс. болельщиков, - сказано в заявлении. - С целью обеспечения мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции всем зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски на протяжении всего мероприятия. ПЦР-тест для посещения игры не требуется".

Ранее стало известно, что первые домашние матчи московского "Динамо" также смогут посещать до 3 тыс. зрителей.

Первый домашний матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проведет 2 сентября против владивостокского "Адмирала", начало - 19:30 мск.

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