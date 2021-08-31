Черчесов опроверг информацию о переговорах с футбольным клубом "Спартак"

Во вторник портал Sport24 сообщил, что представители "Спартака" встречались с Черчесовым. Главным тренером московского клуба является португалец Руй Витория, возглавивший команду в июле нынешнего года.

"Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну, - сказал Черчесов. - Что касается разговоров о моих контактах со "Спартаком", то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун (владелец московского клуба - прим. ТАСС). Да, после моего ухода из "Спартака" мы все время находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того. Если бы "Спартак" или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама".

Черчесову 57 лет, в июле специалист покинул пост главного тренера сборной России, с которой дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Он возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год, а также работал в австрийских "Куфштайне", "Ваккер-Тироле", сочинской "Жемчужине", грозненском "Тереке" (ныне - "Ахмат"), пермском "Амкаре", московском "Динамо" и польской "Легии".

"Спартак" в восьми официальных матчах сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Витории потерпел пять поражений, одержав две победы, а также один раз сыграв вничью. В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые после шести туров с семью очками занимают десятое место. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет семь очков.

"Спартак" стал участником группового этапа Лиги Европы, проиграв в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов португальской "Бенфике" (поражения со счетом 0:2 дома и на выезде). На групповом этапе московский клуб сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". В первом туре группового этапа Лиги Европы красно-белые 15 сентября на своем поле встретятся с "Легией" (начало - 17:30 мск).