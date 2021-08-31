Карпин: все футболисты сборной России готовы сыграть с хорватами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, за исключением дисквалифицированного полузащитника Рифата Жемалетдинова, готовы сыграть в отборочном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия - Хорватия пройдет в "Лужниках" 1 сентября.

"Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы. Тех, кто были травмированы, уже заменили, Гилерме уже тренируется, - сказал Карпин. - На сегодняшний день все готовы принять участие по физическим показателям, только Жемалетдинов не сможет сыграть из-за желтых карточек. Из 29 игроков смогут сыграть 28".