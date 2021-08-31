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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: все футболисты сборной России готовы сыграть с хорватами

Матч отборочного турнира чемпионата мира пройдет 1 сентября в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, за исключением дисквалифицированного полузащитника Рифата Жемалетдинова, готовы сыграть в отборочном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия - Хорватия пройдет в "Лужниках" 1 сентября.

"Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы. Тех, кто были травмированы, уже заменили, Гилерме уже тренируется, - сказал Карпин. - На сегодняшний день все готовы принять участие по физическим показателям, только Жемалетдинов не сможет сыграть из-за желтых карточек. Из 29 игроков смогут сыграть 28".

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
Футбол в России
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