Матыцин: легкоатлетка Гончарова заслуженно стала обладательницей серебра Паралимпиады

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова заслуженно стала обладательницей серебряной медали на Паралимпиаде в Токио. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Гончарова завоевала серебро в прыжках в длину в категории Т38.

"Поздравляю российских легкоатлетов с серебром Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Маргарита Гончарова выступила в финале Паралимпиады на очень высоком уровне. Наша спортсменка выдала стабильную серию прыжков и заслуженно стала обладательницей паралимпийской медали в этой дисциплине. Для трехкратной чемпионки Игр-2012 в Лондоне это седьмая награда Паралимпиад в карьере".

Матыцин также поздравил с завоеванием серебряной медали легкоатлета Алексея Чуркина, ставшего вторым в толкании ядра (F32). "Алексей Чуркин установил в Токио рекорд России и показал свой лучший результат в карьере, - добавил министр спорта. - 23-летний спортсмен проявил большой характер в борьбе за награды на своей дебютной Паралимпиаде и уступил только сильному сопернику из Китая, действующему чемпиону и рекордсмену мира. Поздравляю с успешным выступлением легкоатлетов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России".

По итогам седьмого соревновательного дня российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая (62-38-32), вторыми идут спортсмены из Великобритании (29-23-28). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.