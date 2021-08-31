Карпин назвал единственно верным решение футболистов по вопросу капитана сборной России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Удивления от решения игроков сборной России по футболу в вопросе назначения капитана нет, оно было единственно правильным. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее защитник Георгий Джикия сообщил, что сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с капитанской повязкой будут выводить разные игроки.

"Не удивился [решению игроков], это единственно правильное решение. Мы все вместе - в этом и должна быть сила, - сказал он. - Георгий сказал про 50-70 матчей [проведенных за сборную], но капитаном может выйти и [Арсен] Захарян. Ответственность на всех нас, мы должны двигать команду вперед".